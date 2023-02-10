Правительство планирует оценить риски снижения добычи нефти в России

В ближайшее время Правительство планирует оценить риски снижения нефтедобычи в России. Вероятность такого сценария в стране сохраняется, несмотря на стабильность показателей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

«Да, есть такие риски, — подчеркнул зампред Правительства. — Но мы будем в ближайшее время их оценивать».

По его словам, с 5 декабря — введения потолка цен на российскую нефть — ни одна из компаний не попросила специального разрешения на реализацию нефти и нефтепродуктов по ценовому лимиту. Тем не менее показатели добычи в РФ остаются стабильными — на уровне 9,8-9,9 млн б/с. Ожидается, что в феврале эти цифры не станут ниже.

Напомним, что 27 декабря Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ. По документу отечественным компаниям запрещено реализовывать нефть и заключать новые контракты с учетом ценовых лимитов. Однако в отдельных случаях поставки могут одобрить на основании специального решения главы государства.