Правительство окажет помощь регионам в закупке современных электробусов и трамваев

Российские регионы смогут продолжить работу по обновлению парка общественного транспорта с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. На эти цели федеральный бюджет в течение пяти лет планирует выделить 100 млрд рублей. Об этом сегодня на заседании Правительства страны заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель Правительства сообщил, что обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта идет с прошлого года с применением механизма лизинга. На эти цели второй год подряд выделяется до 4 млрд рублей.

«Работа с регионами показала, что есть большой интерес к модернизации транспортной инфраструктуры и, конечно, закупке электротранспорта — современных, удобных и экологичных электробусов, трамваев», — сказал Мишустин.

Для помощи регионам в продвижении этого направления Правительство внесло изменения в правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов. Проекты по обновлению подвижного состава и инфраструктуры теперь выделены в отдельную группу.

«Финансирование будет идти на концессионной основе и предусматривать привлечение не только средств федерального и регионального бюджетов, но и кредитов ВЭБ.РФ, а также средств инвесторов», — рассказал Премьер-министр.

Он добавил, что начиная со следующего года в течение пяти лет на эти цели в рамках такого подхода будет направлено до 100 млрд рублей. В результате планируется закупить свыше 1,5 тыс. трамваев и более 400 электробусов, реконструировать и построить около 700 километров путей и более 120 зарядных станций для электробусов.

Согласно данным, приведенным Мишустиным, на первом этапе о своем желании участвовать в проекте заявили уже более десяти субъектов Федерации. Заявки на получение средств регионы смогут направить в Минтранс РФ до 1 октября 2022 года.

«В дальнейшем, уверен, и другие регионы страны смогут воспользоваться таким механизмом», — резюмировал Мишустин.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», власти Казани планируют приобрести у ПАО «КАМАЗ» 50 электробусов для обновления парка городского общественного транспорта.