Правительство направит 351 млн рублей частным медорганизациям, помогающим пенсионерам
Кабмин дополнительно выделит 351 млн рублей на предоставление субсидий для частных медицинских организаций, которые предоставляют долговременный уход россиянам старше 65 лет. Об этом сообщило Правительство России в своем Telegram.
Благодаря этой поддержке планируется обеспечить высококвалифицированной помощью 3,7 тыс. пожилых пациентов.
Специалисты из частных клиник в сотрудничестве с коллегами из поликлиник, к которым прикреплены пожилые люди, будут по назначению участкового врача оказывать им помощь на дому.
В 2021 году Кабмин также направил более 351 млн рублей на поддержку частных медицинских организаций, ухаживающих за пенсионерами. Тогда в список вошли компании в 13 регионах России, в том числе и Татарстане.
В этом году эксперимент охватит уже 15 регионов. Распоряжение о распределении средств было подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.