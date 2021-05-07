Частные медорганизации РТ, оказывающие помощь пожилым, получат господдержку

Кабмин направил более 351 млн рублей на поддержку частных медицинских организаций, которые занимаются долговременным уходом за гражданами в возрасте от 65 лет. В список вошли компании в 13 регионах РФ, в том числе и в Татарстане. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пилотный проект по привлечению частных организаций для помощи пожилым начал реализовываться в прошлом году. В настоящее время в нем участвуют 33 компании из 13 субъектов РФ.

Такие организации взаимодействуют с поликлиниками, к которым прикреплены пожилые граждане, и по назначению врача оказывают им помощь. Так, специалисты могут осуществлять осмотры на дому, вести индивидуальный дневник пациента, контролировать прием препаратов, брать анализы и предоставлять другую помощь. Чтобы стать участниками «пилота», компании прошли конкурсный отбор, по результатам которого получили гранты в виде субсидий из федерального бюджета.

Программа реализуется по федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.