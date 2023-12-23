Правительство на год отменило пошлины на ввоз куриного мяса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России на год отменены таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн. Соответствующее постановление Правительства РФ подписал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Пресс-служба кабинета отмечает, что «решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке». Оно будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, Правительство утвердило правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Заниматься этим вопросом будет Минсельхоз РФ.

Помимо этого, профильное ведомство станет публиковать на своем сайте данные об остатке объемов продукции, на которую предоставляется тарифная льгота.

Ранее, 12 декабря, Совет Евразийской экономической комиссии установил квоты на беспошлинный импорт отдельных видов куриного мяса в Россию.

Еще до этого, 22 ноября, Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству проработать дополнительные меры господдержки для увеличения объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке в срок до 20 декабря.

Стоит отметить, что по данным Татарстанстата за период с 11 по 18 декабря куры (кроме куриных окорочков) в республике подешевели на 1,9%, с 212,2 рубля до 208,06.