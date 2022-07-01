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Экономика
1 июля 2022  13:36

Правительство компенсирует авиакомпаниям увеличение времени полетов в Калининград

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Правительство России выплатит компенсации авиакомпаниям, которые понесут дополнительные затраты из-за увеличения времени полетов в Калининград. Об этом со ссылкой на власти области сообщает РИА Новости.

«Правительство компенсирует авиакомпаниям затраты на увеличение времени в пути до Калининграда», — рассказали изданию в Правительстве региона.

Напомним, что ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, цемент и металлы — всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. 

29 июня агентство Reuters заявило, что отправка грузов может возобновиться уже в ближайшие дни, однако пока запрет так и не был снят.

#Калининградская область #литва #перевозки #запрет
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