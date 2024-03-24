Правительство Ирландии возглавит Саймон Харрис

На пост Премьер-министра Ирландии утвержден Саймон Харрис — министр высшего образования, науки и инноваций. Также он возглавил входящую в коалиционное правительство центристскую консервативную партию «Финэ гэл», сообщает телеканал RTE.

Харрис был единственным, кто решил бороться за должность лидера партии. Новому Премьеру 37 лет — он станет самым молодым главой Правительства в истории республики.

«Саймон Харрис идеально подходит для того, чтобы повести партию вперед. Все, кто находятся сегодня в этой комнате, должны на 100% поддерживать его», — объявил министр по делам предпринимательства, торговли и занятости Саймон Коувени.

Ожидается, что он вступит в должность после того, как его кандидатура получит одобрение от депутатов нижней палаты парламента. Это произойдет после завершения пасхальных каникул 9 апреля. После этого он будет утвержден Президентом страны Майклом Хиггинсом.

В первой речи в качества лидера партии Харрис выступил в поддержку Украины, а также призвал к перемирию в секторе Газа.

Напомним, что его предшественник Лео Варадкар объявил о решении покинуть пост 20 марта. В своей речи экс-Премьер отметил, что по прошествии семи лет настало время «передать власть кому-то другому».