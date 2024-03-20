Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар решил уйти в отставку

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар решил покинуть пост главы Правительства и центристской консервативной партии «Фине гэл». Об этом сообщает ТАСС.

«Когда я стал лидером партии и премьер-министром в июне 2017 года, я знал, что одной из черт лидера является умение определить момент, когда нужно передать власть кому-то другому, и иметь смелость сделать это. Это время настало», – заявил Премьер во время обращения к нации.

Он не стал называть причины ухода, лишь сказав, что, по его мнению, спустя 7 лет на данном посту он «не наилучший человек» для этой должности.

Местные политические аналитики отмечают, что решение Варадкара стало совершенно неожиданным. Никаких утечек в СМИ по поводу такого решения Премьера не случалось.