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Правительство и ЦБ хотят начать обмен замороженными активами инвесторов
Правительство и Банк России подготовили проект указа главы государства, который разрешил бы обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел Президент России Владимир Путин.
«Еще одна задача по восстановлению доверия к финансовому рынку — это помощь нашим гражданам, чьи активы заморожены в недружественных странах. У нас сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей», — отметил глава Минфина.
По словам Силуанова, сейчас рассматривается начало обмена активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С». На первом этапе предполагается разблокировать счета примерно на 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам.
«И здесь Правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа и просили бы вас тоже здесь поддержать это решение», — обратился к Президенту министр.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проекта.
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