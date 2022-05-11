На выплаты медработникам дополнительно направят более 10,5 млрд рублей

На страховые выплаты работникам сферы здравоохранения дополнительно направят более 5,5 млрд рублей. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале Правительства страны.

«В текущем году такие единовременные выплаты уже предоставлены на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Сегодня дополнительно выделим еще более 10,5 млрд рублей на их продолжение», — отметил глава кабинета.

Мишустин напомнил, что такая мера поддержки предусмотрена по личной инициативе Президента России Владимира Путина для представителей младшего и среднего медицинского персонала, а также для водителей машин скорой помощи на случай, если они заболеют, помогая пациентам с коронавирусом. Финансирование предусмотрено до конца II квартала 2022 года.

По словам Мишустина, очень важно, чтобы средства выплачивались медработникам своевременно и в полном объеме.

В конце декабря 2021 года Путин поручил Правительству продлить социальные выплаты медикам и иным работникам медучреждений, оказывающих медицинскую помощь при лечении Covid-19, еще на год.