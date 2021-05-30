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Ру Тат
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30 мая 2021  22:01

Посольство проверит информацию о гибели троих россиян в ЦАР

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Посольство РФ в Банги пока не может подтвердить информацию о гибели троих россиян на территории Центральноафриканской Республики.

«Посольство будет выяснять, [что случилось]», — приводит РИА Новости слова посла России в ЦАР Владимира Титоренко.

Ранее о гибели граждан РФ рассказала местная радиостанция Radio Ndeke Luka. По ее данным, в четверг, 27 мая, в деревне Бандиба на северо-западе страны две полицейские машины подорвались на мине. 

В результате инцидента погибли пять человек — трое граждан России и двое центральноафриканских полицейских. Еще пять человек получили различные ранения, они госпитализированы.

Французская радиостанция RFI назвала погибших бойцами частной военной компании. При этом официальный представитель властей ЦАР Анж Максим Казаги охарактеризовал их как «российских союзников». По его словам, взрывное устройство было заложено на обочине дороги.

Ранее на неделе в этом же районе на мине подорвался автомобиль миссии ООН в ЦАР, несколько человек были ранены. Здесь действует вооруженная группировка «3R» (Retour, Reclamation et Rehabilitation — «Возвращение, протест и реабилитация» в переводе с французского), состоящая преимущественно из представителей народа фульбе.

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