Правительство Болгарии не исключает возобновления поставок газа из России
Кабмин Болгарии изучает возможность возобновления поставок газа от российского «Газпрома». Об этом со ссылкой на министра энергетики технического Правительства Росена Христова сообщает РИА Новости.
Поставки из России прекратились с 27 апреля, когда «Булгаргаз» отказался оплачивать топливо в рублях.
«Мы Правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от „Газпрома“. В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», — заявил Христов.
Напомним, что Правительство экс-премьера Кирила Петкова ранее заключило соглашение о поставке 7 танкеров СПГ от США. Однако в местных деловых кругах заявили, что этого объема будет недостаточно.
Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что энергетический кризис уже стоил Европе четырех правительств: британского, болгарского, итальянского и эстонского.
Причиной столь сложной обстановки в Европе стали антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не использует нефть и газ в качестве оружия в политической борьбе.