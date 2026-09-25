Правила продаж в новой реальности разберут на Строительной неделе БРИКС

Четвертый день Строительной недели БРИКС в Казани окажется посвящен обсуждению новых технологий и инструментов для продаж недвижимости. Эксперты расскажут о прикладных инструментах и о том, как эффективно выстроить работу агентского канала и как повысить конверсию в условиях турбулентности, сообщают организаторы мероприятия.

Деловая программа четвертого дня будет идти параллельно в двух залах. На сцене первого зала выступят ведущие эксперты-практики рынка недвижимости. В состав спикеров войдут основатель и генеральный директор Smarent Виктор Зубик, директор по маркетингу LEGENDA Intelligent Development Всеволод Глазунов, научный руководитель программы «Продуктолог в девелопменте» МГИМО Ольга Кавжарадзе, основатель федеральной компании «Союз Риэлторов ПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ» Юрий Паршиков, тренер-практик по авторитетному влиянию Алексей Урванцев, бизнес-партнер TrendAgent Мария Иванова, основатель AIPhi Мария Филатова, создатель агентства недвижимости «Департамент недвижимости» Павел Бабанов, тренер по уверенности в себе, голосу и публичным выступлениям Дарья Воронова, руководитель группы регионального развития Яндекс Недвижимость Анастасия Знаменщикова, ведущий эксперт по проектированию жилых средств «Школы Девелопера» Мария Кукса.

Профессионалы отрасли расскажут о важности создания AI-ассистента брокера, о грамотном проектировании агентского канала, о методах увеличения конверсии продаж недвижимости, о борьбе с парсингом лидов на сегодняшнем рынке, о навыках, которые помогают агенту проводить больше сделок.

Пространство главного зала МВЦ «Казань Экспо» станет площадкой для проведения форума «Э: ФОРУМ». Событие пройдет при поддержке федеральной компании «Этажи», объединяя сотрудников, партнеров и лидеров компании. Предполагается, что мероприятие посетят более 1,5 тыс. риелторов.

Для аудитории в течение дня выступят создатель «Академии переговоров Игоря Рызова», ведущий российский эксперт по переговорам Игорь Рызов, бизнес-тренер по продажам Максим Левченко, бизнес-тренер, специалист по хантингу и HR-рекрутменту Владимир Якуба, эксперт по коммуникациям Седа Каспарова, основатель федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Кроме того, экс-футболист, голкипер сборной России и футбольного клуба «Зенит», многократный чемпион страны Вячеслав Малафеев станет звездным гостем паблик-интервью на сцене главного зала. Хедлайнерами дня станут президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк и руководитель онлайн-школы тележурналистики, бизнес-тренер в Московской школе управления «Сколково», двукратный обладатель премии ТЭФИ Нина Зверева.

Строительная неделя БРИКС будет проходить с 10 по 13 ноября в МВЦ «Казань Экспо». Завершится она концертом рэпера Басты и группы «Отпетые мошенники» на «Татнефть Арене».