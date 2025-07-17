Позывной один – судьбы разные: отец и сын с позывным «Вишня» из Лениногорска прошли СВО

Отец и сын с позывным Вишня из Лениногорска прошли СВО. Один ушел добровольцем, другой был мобилизован. Сегодня один – с осколком в боку, а другой – снова на передовой.

«Я был в отпуске, когда мне позвонили с работы и сообщили, что меня и еще троих коллег вызывают в военкомат для “сверки документов”. Сказали взять военный билет – сразу понял: это мобилизация. 23 сентября 2022 года мы отправились в Казань на военное слаживание», – вспоминает Сергей, участник специальной военной операции.

Сегодня он в своем четвертом краткосрочном отпуске. Крепкий, спокойный, сдержанный – именно таким его увидели земляки. Родом он из Лениногорска, родился 28 марта 1997 года. Детство и юность – как у многих: детский сад, школа, колледж, ДОСААФ, спорт, армия – служил в РВСН. Жизнь текла ровно, пока не началась СВО.

Сергей был среди первых, кто приступил к боевой подготовке. Тактическая, огневая, медицинская, психологическая – все шло по плотному графику.

«Нас обучали офицеры с боевым опытом. Как оказывать первую помощь, как перемещаться между укрытиями, вести бой, действовать в составе подразделения. Много внимания уделяли моральной устойчивости, физической подготовке, уставам», – рассказывает он.

Уже в декабре он в составе башкирского полка пересек «ленту» – линию боевого соприкосновения. Доставка боеприпасов, эвакуация раненых, ремонт техники, обеспечение боевой готовности – все это легло на плечи Сергея.

Его командир, капитан с позывным Бага, ценит бойца за стрессоустойчивость, умение водить технику в самых тяжелых условиях, знание ремонта и быструю реакцию в критических ситуациях.

Каждый день за сына молится его мама, Ольга Ивановна. И если Сергею сопутствует солдатская удача, то путь его отца оказался более тяжелым.

Сразу после мобилизации сына Андрей Владимирович подписал контракт с Минобороны. «Хотел воевать рядом с Сергеем, но не попал в его полк», – говорит бывший моряк. Он служил в морфлоте, и девиз «Там, где мы – там победа» стал его жизненным кредо.

Андрей вступил в добровольческий батальон «Алга», вошедший в состав 72-й отдельной мотострелковой бригады. 6 февраля 2023 года он отправился на боевое задание под Угледаром в составе штурмовой роты. Там, при штурме вражеской позиции, попал под удар – сброшенный с дрона снаряд нанес тяжелые осколочные ранения.

«В тот день нас “били” шесть часов подряд. Силы были неравны. Когда меня ранило, с поля боя вытащил боец с позывным Док, оказал помощь, доставил в полевой госпиталь», – рассказывает Андрей.

Затем – долгий путь госпиталей: Донецк, Ростов-на-Дону, Москва, Казань. Сегодня он дома, проходит лечение. В правом боку до сих пор остался осколок. Впереди – очередные операции. О ранении говорит с неохотой. На груди – медицинский бандаж. На шее – именная иконка, освященная в храме. Такую же мама передала и сыну. «Она для духовной поддержки, связи с покровителем, помогает в молитве», – поясняют священники.

«Я был в отпуске, когда мне позвонили с украинского номера. Сердце ухнуло… Медсестра сообщила о ранении отца. Передала ему трубку», – вспоминает Сергей. Он знал, что отец пошел на задание. Видел в соцсетях кадры с дронов, где была запечатлена боевая машина отца – на ней значился позывной техники «Дракула». «Хохлы выкладывают такие “фильм Позывной один — судьбы разные: отец и сын с позывным Вишня из Лениногорска прошли СВО”, когда им удается подбить нашу технику. Горько на это смотреть», – признается сын.

«Храни себя, сынок. Смотри под ноги, следи за небом», – с этими словами Вишня старший обнял сына перед возвращением на фронт. В его глазах – слезы. Что помогает держаться? Внучка. Маленькая Эвелина, которую он забирал из роддома. «Это моя отдушина, наша общая надежда на будущее», – говорит Андрей и вручает сыну свой шеврон.

На фотографии, которую показывает Сергей, он с дочкой Эвелиной, родившейся 28 сентября 2022 года – через пять дней после его отправки на СВО. Две недели отпуска он посвящает только ей. Именно мысли о дочери придают бойцу силы.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.