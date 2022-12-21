news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
21 декабря 2022  15:17

«Позволяет исключить ошибки»: Минниханов ознакомился с работой цифровой клиники

news_top_970_100
«Позволяет исключить ошибки»: Минниханов ознакомился с работой цифровой клиники
Фото: телеграм-канал Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Республиканскую клиническую больницу. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. 

«Врачи на деле показали как работает цифровая клиника. Теперь при поступлении в РКБ пациенту присваивают браслет и штрих-код и вся история болезни попадает в единую базу», – сказал руководитель республики.

Он отметил, что подобные новации помогают исключить ошибки и ускорить лечение пациентов. 

О том, как всего за 10 месяцев оцифровали огромную клинику, читайте в большом материале «Татар-информа».

 

#Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное