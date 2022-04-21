POZIS заявил о готовности трудоустроить переселенцев из Донбасса

Руководство зеленодольской компании «ПОЗиС» госкорпорации «Ростех» выразило готовность помочь в трудоустройстве переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Встреча с вынужденными переселенцами была организована на площадке компании. Им предложили работу на производстве холодильных приборов и торгового медицинского оборудования, а также в управлении транспортной логистики.

Для переселенцев из Донбасса была организована ознакомительная экскурсия по холодильному производству и логистическому центру. Сейчас на предприятии востребованы такие профессии, как слесарь механосборочных работ, наладчик, аппаратчик, грузчик, транспортировщик и слесарь-ремонтник.

Генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов высказал переселенцам слова поддержки и пригласил их трудоустраиваться на завод. «POZIS готов оказать содействие в трудоустройстве жителей из Донецкой и Луганской народных республик», — подчеркнул он.

«На заводе созданы комфортные условия для работы, выплачивается достойная заработная плата, предоставляются комплексные социальные гарантии. В целом социальная поддержка работников — одна из главных задач нашего предприятия, и это направление регламентируется положениями коллективного договора», — заметил глава компании, добавив, что льготы и программы поддержки будут распространяться и на новых работников.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на просьбу о помощи со стороны руководителей признанных незадолго до этого республик Донбасса. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться информацией только из российских официальных источников. Позднее был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях ВС РФ, признанную недостоверной.