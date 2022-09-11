Пожилым избирателям в Кукморе предоставили специальный автобус

Дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления проходят сегодня в районном Доме культуры Кукмора. Чтобы проголосовать с комфортом, пожилым людям до обеда был предоставлен специальный автобус, пишет газета «Трудовая слава».

На избирательном участке №1666 зарегистрировано 735 человек, проживащих на улицах Восточная, Производственная, Ленина, Островского, переулке Чехова. По словам председателя избирательной комиссии Гульнары Бадыгеевой, пенсионеры с Восточной очень активные.

«Стоит отметить, что до обеда им был предоставлен специальный автобус. Первому пришедшему избирателю мы вручили подарок. Также у нас есть подарок самому молодому избирателю, но он еще не пришел», — сообщила она.

Среди пожилых людей, которые не смогли приехать на участок по болезни, 72 человека изъявили желание проголосовать на дому. Представители избирательной комиссии навестили их сами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Мамадыше впервые проголосовавшим избирателям вручили подарки.

