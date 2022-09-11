Как на праздник: в Мамадыше впервые проголосовавшим избирателям вручили подарки

В Мамадышском районе Татарстана впервые проголосовавшим избирателям на едином дне голосовании вручили памятные сувениры. Право отдать свой голос на выборах наступает по достижению избирателем 18-летнего возраста. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

В Красногорском избирательном участке, несмотря на воскресенье, в 7.30 уже было оживленно. Здесь в выборах участвует 251 избиратель — это жители поселка совхоза «Мамадышский», проживающие на улицах Школьная и Сайдашева.

«Мы в совхозе „Мамадышский“ живем с 1971 года, дети у меня здесь родились и выросли, и сейчас они уже живут своей жизнью. Они тоже сегодня придут голосовать», — рассказала жительница поселка совхоза «Мамадышский» Мария Никифорова.

Как праздник воспринимает выборы и другая жительница поселка Фаузия Гильманова, которая долгие годы проработала в Красногорской школе. «Выборы депутатов — важное дело, участие в них — наш гражданский долг. Голосование нужно всегда — и для нас самих, и для жизни в целом. Я всегда прихожу на выборы, для меня это большой праздник», — говорит она.

В данном избирательном округе уже к 8.00 явка составила 10%.

В Мамадышском избирательном округе №15, который расположен в здании городской школы №4, должны проголосовать около 800 избирателей. «Сегодня у нас проходят дополнительные выборы в Совет города Мамадыш по одномандатному округу №15. Надеемся на хорошую явку», — сообщил председатель участковой избирательной комиссии №1872 Ильнур Ханафеев.

С 31 августа по 6 сентября было организовано досрочное голосование для тех, кто не мог явиться в день выборов. Этой возможностью воспользовались 30 избирателей.

При голосовании на всех участках соблюдаются антиковидные меры: проводится термометрия и обработка рук антисептиком. Избирателям выдаются одноразовые маски, перчатки и авторучки. Проголосовать можно до 20.00.