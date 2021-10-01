1 октября в Бугульме пройдут выставки, ярмарки и праздничный концерт для пожилых

1 октября в Бугульме стартует уже ставшая традиционной Декада для людей старшего поколения. К Международному дню пожилых людей здесь приурочены мероприятия самой разной направленности, полезные и интересные людям «серебряного» возраста. Об этом сообщает пресс-служба Бугульминского района РТ.

1 октября в 8.00 в Центре татарской культуры откроется выставка картин Фарита Газизуллина «Дорогами странствий». Значимое место в экспозиции художника занимает дикая и непредсказуемая природа, так как долгое время Газизуллин работал геологом. Экспедиционные маршруты забрасывали его на бескрайние просторы Приполярья, Западной Сибири, Казахстана и Якутии. Он побывал в пустыне Бет-Бак-Дала, поднимался в заоблачные высоты Приэльбрусья на Кавказе и Памире, испытал на себе жар пустыни и дикий холод севера. За 20 лет он прошел множество маршрутов, а свои впечатления передал спустя много лет, когда взял в руки кисть и краски.

В 9.00 в КНИТУ стартует начало нового учебного года в университете третьего возраста, а 2 октября в спорткомплексе «Юность» состоится XIII Спартакиада пенсионеров «Третий возраст».

Со стороны улицы Я. Гашека развернется праздничная сельскохозяйственная ярмарка. Бугульминцы смогут приобрести сельскохозяйственную, мясную, молочную продукцию, овощи, зерновые, продукты пчеловодства, свежую рыбу, саженцы растений. Продажи стартуют в ближайшую субботу, 2 октября, время работы — с 8.00 до 12.00.

Основным событием празднования Дня пожилых людей в Бугульме станет праздничный концерт «Живем ярко», который начнется в Доме техники в 16.00. На сцену выйдут участницы проекта «Преображение», о чем ранее писало ИА «Татар-информ».

7 октября в Бугульминском краеведческом музее будет работать литературная гостиная «Жизнь прожить — не поле перейти», 15 октября в Центре занятости состоится ярмарка вакансий, приуроченная к Международному дню пожилых людей.



«В общей сложности в Бугульминском районе проживают 26 798 пенсионеров, из них тружеников тыла — 439 человек, долгожителей — 980 человек, а тех, кто перешагнул столетний рубеж, — четыре человека», — сообщили агентству в пресс-службе.