Для пожилых жительниц Бугульмы запустили проект «Преображение» по трансформации образа

Фото: Женсовет Бугульминского муниципального района

Женсовет Бугульминского муниципального района к Дню пожилых людей запустил проект «Преображение», который позволит пожилым местным жительницам изменить свой стиль. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в общественной благотворительной организации.

«Одного дня мало, чтобы выразить уважение и почтение пожилым людям. В Бугульме традиционно проходит декада, посвященная этому дню. Женсовет Бугульминского муниципального района начинает реализовывать проект „Преображение“, поддерживая людей старшего поколения», — рассказала член организации Юлия Исмагилова.

Сейчас все участницы инициативы находятся на пенсии. По мнению собеседницы агентства, жизнь на этом не заканчивается, а лишь дает возможность реализовать себя в том, на что раньше не хватало времени, с успехом применить свои таланты, мудрость и интеллект. Именно поэтому 15 сентября и был запущен проект «Преображение».

В рамках проекта участницам провели косметические процедуры, организовали мастер-классы от экспертов по женственности и фотосессии. Кроме того, состоялись небольшие интервью с участницами: женщины рассказали о себе, своих семьях и увлечениях.

На днях состоялась первая примерка костюмов с участницами проекта, сегодня у них маникюр, а завтра они будут отрабатывать походку на подиуме. С ними также поработают мастера индустрии красоты, которые приведут в порядок прическу и нанесут макияж.

И уже 1 октября во время торжественного концерта на сцену Дома техники выйдут во всем блеске Клавдия Астафьева (72 года), Татьяна Макеева (64 года), Ираида Севастьянова (71 год), Нелли Полюшко (70 лет), Ильмира Каримова (60 лет), Зульфира Мифтахова (63 года) и Татьяна Лукьянова (62 года).

«Итогом будет выход обновленных дам во время традиционного праздничного концерта. Выход женщин будет сопровождать короткий рассказ о них и фотоподборка того, как они выглядели в обычной жизни. На память участницам останутся фото в новом облике от профессионального фотографа и сертификаты от магазина одежды. Мы ценим поколение, поднявшее страну после Второй мировой войны, покорившее космос, сделавшее СССР мировой супердержавой, возводившее города», — заявили в организации.