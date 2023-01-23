Пожилая жительница РТ свела счеты с жизнью после того, как отдала свои деньги мошенникам

Инцидент произошел в ноябре прошлого года: мошенники позвонили 74-летней жительнице Казани и сообщили, что ее внучка якобы попала в ДТП. После этого они потребовали с нее деньги за спасение внучки.

Пожилая женщина отдала аферистам 200 тысяч рублей, после чего узнала, что ее обманули и она стала жертвой мошенников. Спустя некоторое время, в январе этого года, от глубоких переживаний она покончила жизнь самоубийством. Об этом на итоговом заседании коллегии МВД по РТ сообщил глава ведомства Артем Хохорин.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что татарстанцы отдали телефонным мошенникам в 2022 году почти 3 миллиарда рублей.