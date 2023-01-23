Татарстанцы отдали телефонным мошенникам в 2022 году почти 3 млрд рублей

Работа по it-преступлениям остается на пристальном контроле в МВД по РТ. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.

В прошлом году почти на четверть увеличилось число расследованных дистанционных краж и мошенничеств, а также в полтора раза больше задержано преступлников. За последние пять лет более чем в 5 раз увеличилось число расследованных it-преступлений.

Всего за прошедший год в Татарстане зарегистрировано почти 18 тысяч преступлений, совершенных с помощью подобных технологий: около 9,4 тысяч из них – мошенничества, 3,8 тысяч – кражи с банковского счета, 1,6 тысяч – продажа наркотиков, 529 – неправомерный доступ к компьютерной информации и 260 – вымогательства.

Фото: МВД по РТ

Артем Хохорин отметил, что впервые за последние годы снизилось число дистанционных краж – на 6,1% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее дистанционные мошенничества составляют четверть от всех зарегистрированных преступлений. Всего татарстанцы отдали почти три миллиарда рублей аферистам за прошедший год.

«В 2022 году все чаще стали совершаться "старые", вроде бы уже забытые, виды мошенничеств. Отмечается рост звонков под предлогом "родственник попал в беду или совершил ДТП". Потерпевшими в основном являются пенсионеры. Общий ущерб от таких видов преступлений составил порядка 80 миллионов рублей», – добавил глава МВД по РТ.

По словам Хохорина, подобные виды мошенничества стали приводить к трагическим событиям: в ноябре мошенники обманули 74-летнюю пенсионерку из Казани, сообщив, что ее внучка якобы попала в ДТП. Она передала аферистам 200 тысяч рублей, после чего узнала, что стала жертвой мошенников. От глубоких переживаний в январе пожилая женщина покончила жизнь самоубийством.