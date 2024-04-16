Поженившиеся в 70 лет супруги из Бавлов рассказали, что заряжает их энергией

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

88-летние супруги Асия Валеева и Николай Шарипов из Бавлов приняли участие в закрытии Спартакиады среди ветеранов. Герои публикации оказались самыми зрелыми участниками соревнований.

Троеборье, куда вошли бег, дартс и стрельба из автомата Калашникова, собрало в этот день более 50 участников. Все они — активные пенсионеры, с удовольствием участвующие во всех проводимых в районе соревнованиях.

Так, самой меткой по киданию дротиков в цель оказалась Асия Валеева, а Николай Шарипов отличился в беге, правда, уступив первенство более молодым ветеранам.

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Вместе супруги с 2006 года, поженились, когда обоим было по 70 лет. Потеряв своих первых супругов, они оба решили найти себе другого спутника жизни, и вот уже 18 лет идут рука об руку.

Сегодня они уже и не вспомнят, кто первый предложил активно заниматься спортом. На все проводимые в районе спортивные мероприятия они всегда приходят вместе и активно в них участвуют. Признаются, что спорт заряжает их энергией и продлевает жизнь. Кроме того, не так давно они закончили курсы компьютерной грамотности — теперь они, пусть не активные, но пользователи ПК.

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