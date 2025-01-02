Поздравление с Новым годом от бойцов полка №1233: «Победа будет за нами!»

Бойцы 1-го мотострелкового батальона полка №1233 в преддверии 2025-го поздравили татарстанцев с Новым годом.

«Уважаемые жители Татарстана, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. Поздравляем всех родителей, всех родственников, сестер, детей, всех участников СВО и всех, кто помогает нашей дальнейшей специальной военной операции», — говорят бойцы на видео.

«Победа будет за нами. Желаем всем счастья и здоровья. С Новым годом!» — добавили военные.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец с позывным Урожай поздравил всех татарстанцев с Новым годом от имени полка №1234.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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