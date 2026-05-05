СВО 5 мая 2026 10:58

«Поздравили с наступающим Днем Победы»: Наиль Магдеев встретился с бойцами СВО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вместе с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации Равилем Ахметшиным и главой Тетюшского района Рамисом Сафиулловым встретился с военнослужащими в зоне специальной военной операции. Бойцам передали очередную партию шефской помощи.

«Поздравили с наступающим Днем Победы. В преддверии праздника вручили государственные награды и памятные подарки!» – сообщил Наиль Магдеев.

В ходе поездки делегация Республики Татарстан также посетила город Курчатов, где возложила цветы к памятнику Героя России Сергея Чебнева.

Ранее из Набережных Челнов в зону специальной военной операции была направлена партия шефской помощи весом более 40 тонн. В ее состав вошли автомобиль, мотоциклы, строительные материалы, продукты питания, а также оборудование и устройства, необходимые для выполнения боевых задач.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

