Очередную партию гуманитарной помощи отправят из Челнов в зону СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах сформировали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. В ближайшее время груз будет доставлен на передовую, а также в госпитали, где проходят лечение и реабилитацию бойцы.

Сбор помощи в автограде давно выстроен как слаженный механизм. К нему подключаются неравнодушные жители, волонтеры и предприниматели.

В пункт сбора они приходят после работы и в выходные дни. На этот раз активисты занимались погрузкой фуры, куда вошли техника, строительные материалы, маскировочные сети, медикаменты и продукты.

«Очередная погрузка фуры для отправки ребятам в зону СВО. Мы тут собрали с жителями, волонтерами и предпринимателями груз. Это и стройматериалы, и холодильник, и мотоцикл, есть даже автомобиль, маскировочные сети», – отметил депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин.

Отдельное внимание уделили продовольственной части. Волонтеры подготовили сухие супы и блюда в реторт-пакетах, которые особенно востребованы на передовой.

«В каждую поездку мы отправляем сухие супы или реторт-пакеты. Реторт-пакеты сбрасываются дронами в труднодоступные места. Здесь различные супы: борщ, лапша, лапша с грибами, рассольник, чечевичный суп, вторые блюда – все быстрорастворимое», – рассказала волонтер Инна Челышева.

Организатором сбора выступила инициативная группа «Своих не бросаем 16». Доставку груза традиционно обеспечивают предприниматели.

«В этот раз едем в ДНР, ЛНР. 22 подразделения у нас захватывают. Ребята скоро получат свои посылочки, свою гумпомощь. В этот раз везем очень много стройматериалов, генераторов – всего, всего много», – сообщила волонтер группы Гузель Гафиятуллина.

Помощь предназначена не только для бойцов на передовой, но и для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях.

Кроме того, челнинские активисты подготовили подарки для учеников и педагогов одной из школ в новом регионе России, которую они курируют.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

