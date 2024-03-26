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Пожароопасный сезон в Татарстане начнется 15 апреля
В этом году пожароопасный сезон в Татарстане стартует 15 апреля. Постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
«Установить с 15 апреля 2024 года на территории РТ начало пожароопасного сезона», – сказано в документе.
В постановлении приведен перечень населенных пунктов, СНТ и организаций отдыха детей и их оздоровления, территория которых подвержена угрозе лесных и других природных пожаров.
Руководителям исполкомов районов и городских округов РТ, на территории которых расположены перечисленные в приложении населенные пункты, предлагается до начала пожароопасного сезона обеспечить в пределах своих полномочий паспортизацию населенных пунктов в соответствии с разделом ХХ Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением федерального Кабмина от 16 сентября 2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», а также осуществить ряд мероприятий:
- создание минерализированных защитных полос вокруг населенных пунктов шириной не менее 10 метров;
- очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных и порубочных остатков, валежника, мусора и др. на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес минерализированной полосой не менее 1,4 метра или иным барьером;
- отведение или оборудование мест для сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на землях общего пользования населенных пунктов;
- обеспечение населенных пунктов телефонной связью и средствами звукового оповещения о пожаре и др.
Ранее сообщалось, что 363 специалиста пройдут обучение в рамках подготовки к пожароопасному сезону в лесах РТ.
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