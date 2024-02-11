363 специалиста пройдут обучение в рамках подготовки к пожароопасному сезону в лесах РТ

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В Татарстане ведется подготовка к пожароопасному сезону в лесах 2024 года. Так, 363 специалиста пройдут обучение по программе «Тактика и техника тушения лесных пожаров. Охрана труда и техника безопасности при тушении лесных пожаров», передает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Специалистов научат анализировать ситуацию и принимать стратегические решения, организовывать тушение лесных пожаров, применяя основные способы и методы тушения, использовать специализированную пожарную технику и оборудование для тушения лесных пожаров, оказывать первую помощь пострадавшим, а также другим полезным навыкам, необходимым лесным пожарным», — отметили в ведомстве.

Также Минлесхоз разработал «Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Татарстан», который согласовали с Главным управлением МЧС России по РТ, Департаментом лесного хозяйства по ПФО и ФБУ «Авиалесоохрана». В ближайшее время документ направят на рассмотрение и согласование в Рослесхоз.

Кроме того, начаты работы по формированию планов противопожарного обустройства лесов на территории лесничеств, проводится плановое техническое обслуживание и ремонт лесопожарной техники, тракторов и прицепов, закупаются запчасти, материалы и оборудование.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина.