Жара может задержаться на месяц: зной с Атлантики губит грибной сезон в Татарстане

Запрет на посещение лесов вводят в Татарстане из-за аномальной жары. Как долго продержится зной и какое влияние он уже оказал на состояние воздуха и водоемов – в материале «Татар-информа».

Пребывание в лесах республики из-за жаркой погоды ограничат на ближайшие три недели Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане второй раз за лето закрыли для посещения леса

Как сообщили «Татар-информу» в Минлесхозе Татарстана, пребывание в лесах республики из-за жаркой погоды ограничат на ближайшие три недели. «Соответствующее постановление подписано Кабмином РТ и будет опубликовано на республиканском портале правовой информации. Такое ограничение вводится второй раз за лето. Первое ограничение было введено 8 июля на 21 календарный день», – отметили в министерстве.

Согласно постановлению Правительства РТ, ограничения установят с 9 августа на территории Альметьевского, Арского, Бавлинского, Болгарского, Бугульминского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Кайбицкого, Приволжского и других лесничеств. Срок запрета установлен на 21 день, но может быть продлен по необходимости.

В Минлесхозе РТ напомнили, что в 2021 году из-за аномальной жары ограничения на посещение лесов вводили пять раз. В прошлом году на территории нашего региона была зарегистрировано 19 лесных пожаров на площади 210 га. В этом году лесных пожаров не было, на сегодняшний день зарегистрировано 397 термических точек.

В прошлом году на территории нашего региона была зарегистрировано 19 лесных пожаров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Температура в августе на 3-5 градусов выше нормы»

В Татарстане завершается первая, аномально жаркая декада августа. Ее средняя температура составила 23,6 градуса, что соответствует показателям июля. В норме сейчас среднесуточная температура в Казани должна быть на уровне 18-19 градусов. Почему же так жарко?

«Это обусловлено тем, что всю территорию Европы, Европейской и Азиатской частей России захватил огромный антициклон, который пришел с Атлантического океана. Это гигантский, обширный блокирующий антициклон с достаточно высоким атмосферным давлением. Он не разрушается длительное время, поэтому наблюдается очень жаркая погода, мало облаков, идет сильный прогрев. Все это обуславливает высокие температуры, которые на 3-5 градусов выше климатической нормы», – пояснил профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

В антициклоне не бывает осадков, поэтому с начала августа в столице Татарстана не было дождей. Последние дожди в нашем городе прошли 27 июля. Среднемесячная норма осадков в последний летний месяц в Казани составляет 60 мм, а среднемесячная норма температуры – 17,5 градуса. Однако абсолютных температурных рекордов пока еще не было.

В первой декаде августа наблюдается жаркая погода, температура на 3-5 градусов выше климатической нормы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Максимальные температуры в 32 градуса зафиксированы в Казани 7 и 8 августа. За всю историю метеонаблюдений рекордные значения в первую декаду августа были отмечены в нашем городе в 2010 году, когда воздух прогревался выше 35-36 градусов», – проинформировал заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев.

В первую декаду августа средняя температура в Казани по норме должна составлять 20,5 градуса, но сейчас она выше на 3-5 градусов. 9 августа в Казани в дневные часы столбик термометра опять поднялся до отметки в 30 градусов.

«В этом году у погоды все идет логично. Весна была холодной, потому что Арктика, как в мешок, сгоняла холодные потоки в ложбину над нами. Но когда-то атмосфера должна была перестроиться, и сейчас на смену ложбины пришел гигантский антициклон», – уточнил Юрий Переведенцев.

Ученый пояснил, что подобные антициклоны обычно устанавливаются на долгое время. Они могут держаться в течение месяца. На этой неделе – со среды на четверг через Казань должен пройти слабый холодный фронт, который может дать небольшие осадки и привести к некоторому понижению температуры до 26-27 градусов, но к концу недели воздух снова прогреется.

Застойная вода цветет, Казанка и Волга уже зеленые, в них некомфортно купаться Фото: © «Татар-информ»

«Цветут водоемы, мы дышим грязным воздухом»

По словам Переведенцева, в антициклонах слабый ветер, его практически нет. Это приводит к тому, что все загрязнения в атмосферном воздухе, особенно в больших городах, не развеиваются, а оседают.

«Атмосферу очищают дожди и сильный ветер, ни того ни другого сейчас нет. В антициклонах воздушные потоки упорядоченные. Все это опускается, воздух оседает», – пояснил профессор КФУ.

Этим летом из-за жары водоемы опять раньше срока покрылись водорослями. Застойная вода цветет, Казанка и Волга уже зеленые, в них некомфортно купаться. Недобор влаги угнетает растения и может негативно сказаться на будущем урожае. Но главная неприятность, по мнению Юрия Переведенцева, заключается в пожароопасной обстановке.

«В Сибири леса полыхают, площадь пожаров увеличивается, тысячи людей заняты на этом “поле битвы”. Якутия, Ханты-Мансийск – это северные территории, но там температуры поднимаются за 30 градусов. Пожароопасная обстановка сохраняется и в лесах Татарстана», – считает профессор.

При 30-градусной жаре страдают пожилые и люди с хроническими заболеваниями Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Переведенцева, антициклон подпитывается африканским зноем. Из-за него в Западной Европе гибнет урожай. Жару плохо переносят многие люди. Переведенцев считает, что комфортная для человека температура составляет 18 градусов. При 30-градусной жаре страдают пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Как долго сохранится жара? По мнению профессора КФУ, существует большая вероятность того, что влияние антициклона сохранится и во второй половине августа. По крайней мере, ближайшая декада в Казани будет жаркой, аномалия составит 3-4 градуса. Между тем во второй половине последнего летнего месяца дни постепенно идут на убыль, ночи становятся более длинными и прохладными. По предварительному прогнозу Гидромета РФ, погода в сентябре в Казани будет также теплой.

Лесные ягоды «варятся» на корню, у пчел будет мало меда

От жары изнывают и жители соседних регионов. Старший научный сотрудник заповедника «Большая Кокшага» Геннадий Богданов рассказал, что второй год подряд начало августа в Марий Эл аномально жаркое.

У пчел будет мало натурального меда, и некоторым пасечникам придется подкармливать их сахаром Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уже три-четыре дня дневная температура превышает 30 градусов. При такой жаре созревающие лесные ягоды – брусника и клюква – могут “свариться”, а медоносные растения перестают выделять нектар или выделяют его на очень короткое время. Значит, у пчел будет мало натурального меда, и некоторым пасечникам придется подкармливать их сахаром. Шмелям будет еще трудней, их никто не подкармливает», – сообщил он.

По прогнозу эксперта, в лесах из-за жары ожидается слабый урожай черемухи, рябины и калины. В жару у многих овощных культур, которые еще цветут (томаты, огурцы, кабачки и другие), цветки становятся стерильными и «плоды» не завязываются. Биолог отметил и другие последствия аномальной погоды.

«В этом году у нас над Йошкар-Олой уже 6 августа были замечены мигрирующие в западном и северо-западном направлении стаи грачей, галок и серых ворон. Наблюдали огромные нескончаемые стаи до сотен тысяч особей в течение 40-50 минут. Уже не стало стрижей, меньше ласточек. В такую жару у них становится мало еды – двукрылых насекомых, поскольку в лесах почти все лужи высохли. Как и в прошлом году, местами по заболоченным лесам сейчас можно пройти в кроссовках или тапочках», – заметил сотрудник заповедника «Большая Кокшага».

Появившиеся грибы засыхают или становятся червивыми Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще Богданов рассказал, что в южных и юго-западных районах Марий Эл начали желтеть листья березы и даже начался их листопад. Появившиеся грибы засыхают или становятся червивыми. Из-за отсутствия осадков начинают вянуть травы, пожарная опасность в лесу сильно увеличилась, а отдыхающих в лесах и на озерах стало еще больше. «Любая брошенная спичка может привести к пожару», – предупредил Богданов.