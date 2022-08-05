Пожарный рассказал о сложности тушения возгорания на производственном складе в Казани

Начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РТ Руслан Салимуллин рассказал о сложностях, с которыми столкнулись огнеборцы во время тушения пожара на производственном складе в поселке Киндери в Казани.

Как доложила краткая разведка, внутри здания находятся спиртосодержащие вещества, как и за стеной склада в резервуаре размером около десяти кубов. В связи с этим все силы были брошены на то, чтобы не дать огню распространиться на стоящие рядом складское помещение и жилой дом.

«С чем были связаны трудности? Горение происходило внутри под обрушенными конструкциями здания, людей туда не пошлёшь в целях техники безопасности», – отметил Руслан Салимуллин.

Вместе с тем благодаря мужеству и профессионализму пожарных удалось предотвратить крупный ущерб и распространение огня, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в поселке Киндери в Казани загорелся производственный склад. В результате случившегося пострадал рабочий, его с ожогами доставили в больницу.