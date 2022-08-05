На пожаре на складе в Казани пострадал рабочий, его с ожогами доставили в больницу

В 11.15 пожарные локализовали возгорание на складе производства незамерзайки в поселке Киндери на площади 900 квадратных метров. Таким образом огнеборцы устранили угрозу распространения возгорания.

В результате случившегося пострадал 33-летний рабочий производства, его с ожогами направили в РКБ.

«Доставлен, ожоги 15% тела – кожи рук, головы. Пока пациента оформляют, оказывают помощь», – сообщили агентству в пресс-службе РКБ Казани.

Спустя несколько минут пожарным удалось полностью потушить огонь. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в поселке Киндери под Казанью загорелся производственный склад.