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Семья из ЖК «Лазурные небеса» ищет пожарного, накрывшего собой женщину с малышом от БПЛА
Супруги Искандаровы ищут пожарного, который их спас. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Сегодня в 7.50 я проснулся от какой-то тревоги, от тревожных звуков. Смотрю, сработала сирена пожарной безопасности. Жена первая выбежала на лестницу, а я за ней», – рассказал Гаяз Искандеров.
Мужчина с супругой и ребенком покинули квартиру, но во время эвакуации попали в пробку из людей. Толпа семью разделила. Супруга рассказала, что видела БПЛА, летевший в их сторону. Ей с ребенком на помощь бросился пожарный.
«Я побежала за ним. Он нас повел к дороге. Помог мне с ребенком, взял ребенка. И как раз возле нас пролетал этот беспилотник. Спасатель накрыл нас собой. Потом проводил нас до полицейских на светофор на Камалеева. Там я ждала мужа. Важно сделать акцент на том, что спасатель прикрыл нас с четырехмесячным ребенком. В такие моменты всегда теряешься, куда бежать. Огромная благодарность! Надеюсь, этот пожарный найдется, и мы лично скажем ему спасибо», – рассказала Аделя Искандерова.
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