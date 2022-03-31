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Происшествия
31 марта 2022  16:36
Павел Климчак

Пожарные сложили букву Z на высотном доме в Зеленодольске в поддержку военнослужащих РФ

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В Зеленодольске в завершение противопожарных учений в 18-этажном жилом доме сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона сложили букву Z на самом доме.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Букву Z огнеборцы сложили из пожарных рукавов в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ранее агентство сообщало о том, что в Зеленодольске огнеборцы провели противопожарные учения в 18-этажном жилом доме.

#спецоперация на Украине #пожарные
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