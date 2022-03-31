Пожарные сложили букву Z на высотном доме в Зеленодольске в поддержку военнослужащих РФ

В Зеленодольске в завершение противопожарных учений в 18-этажном жилом доме сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона сложили букву Z на самом доме.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Букву Z огнеборцы сложили из пожарных рукавов в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ранее агентство сообщало о том, что в Зеленодольске огнеборцы провели противопожарные учения в 18-этажном жилом доме.