Пожарные сложили букву Z на высотном доме в Зеленодольске в поддержку военнослужащих РФ
В Зеленодольске в завершение противопожарных учений в 18-этажном жилом доме сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона сложили букву Z на самом доме.
Букву Z огнеборцы сложили из пожарных рукавов в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее агентство сообщало о том, что в Зеленодольске огнеборцы провели противопожарные учения в 18-этажном жилом доме.