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Пожарные просят создать дополнительные площадки для запуска пиротехники в Казани
В Казани на данный момент всего четыре площадки для запуска пиротехники. Чтобы повысить безопасность в период новогодних праздников, предлагается увеличить их количество. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.
В период с 30 декабря 2023 по 9 января 2024 в Республике Татарстан зарегистрировали 112 пожаров, на которых погибло пять человек, в том числе один ребенок, а травмы получили 13 человек.
«Необходимо спланировать и провести в новогодние праздники профилактические мероприятия с населением, при этом акцентировать внимание на неблагополучных многодетных семьях, одиноких пенсионерах и на людях, злоупотребляющих спиртными напитками. Нельзя допускать отключение газа и электроснабжения у социально не защищенных групп населения, даже при имеющихся у них задолженностях по коммунальным платежам», – рассказал Максим Трущин.
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