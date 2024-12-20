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Происшествия 20 декабря 2024 11:20

Движение двух казанских трамваев изменили из-за повреждения контактных сетей

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В Казани на участке улиц В.Кулагина – Авангардная случилось повреждение контактной сети.

Как сообщает Метроэлектротранс, движение трамвайных маршрутов №5, 5а временно проходит по маршруту №7 - Глазунова – Ж/д вокзал.

На месте работают аварийные службы.

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