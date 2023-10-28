Пожарные потушили горящий в Набережных Челнах отель

Пожарные сообщили, что потушили загоревшийся в Челнах отель «Камарумс».

«В 11.05 открытое горение было ликвидировано», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Напомним, сегодня утром пламя объяло отель на Московском проспекте. Загорелись кровля и утеплитель на третьем и четвертом этажах здания.

Огнеборцы эвакуировали из здания 71 человека, жертв удалось избежать. К тушению пожара привлекались 81 человек и 25 единиц техники.