Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из горящего отеля в Челнах эвакуировали 72 человека, пострадавших нет
Из загоревшегося в челнах отеля огнеборцы эвакуировали 72 человека, жертв удалось избежать, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Напомним, сегодня утром в МЧС поступило сообщение, что загорелась гостиница «Камарумс» в Челнах, расположенная на Московском проспекте. Как оказалось, загорелся утеплитель в вентилируемом фасаде отеля, пламя быстро охватило здание.
Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона были направлены по второму рангу пожара. На момент прибытия огнеборцев, горела уже кровля и утеплитель фасада на третьем и четвертом этажах.
К тушению пожара привлечены 81 человек и 25 единиц техники. В 10:45 огнеборцы сообщили о локализации пожара.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников