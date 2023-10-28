Из горящего отеля в Челнах эвакуировали 72 человека, пострадавших нет

Из загоревшегося в челнах отеля огнеборцы эвакуировали 72 человека, жертв удалось избежать, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, сегодня утром в МЧС поступило сообщение, что загорелась гостиница «Камарумс» в Челнах, расположенная на Московском проспекте. Как оказалось, загорелся утеплитель в вентилируемом фасаде отеля, пламя быстро охватило здание.

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Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона были направлены по второму рангу пожара. На момент прибытия огнеборцев, горела уже кровля и утеплитель фасада на третьем и четвертом этажах.

К тушению пожара привлечены 81 человек и 25 единиц техники. В 10:45 огнеборцы сообщили о локализации пожара.