«Пожарные – люди с большой буквы»: в Казани прошел митинг в честь годовщины создания пожарной охраны в РФ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани, на территории Главного Управления МЧС России по РТ, состоялся торжественный митинг в честь 377-й годовщины создания пожарной охраны России. В ходе мероприятия участники почтили память погибших пожарных, поздравили с праздником ветеранов ведомства. На торжественном митинге впервые прозвучала песня про пожарных на татарском языке.

«За более чем трехвековую историю, пожарная охрана прошла все этапы становления и на сегодняшний день является самой совершенной системой по защите населения, экономики нашей страны, от пожаров и чрезвычайных ситуаций. Пожарная служба республики продолжает динамично развиваться и совершенствоваться. Сегодня мы отдаем дань уважения и склоняем головы перед нашими коллегами, которые ценой своей жизни выполнили свой профессиональный долг», – рассказал Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Ильдар Гибадуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Множество людей собралось сегодня, чтобы отметить этот памятный день. С одной стороны стояли ветераны пожарной службы, а с другой – действующие сотрудники и недавно принявшие присягу, совсем юные пожарные, – как прошлое, настоящее и будущее пожарной службы.

«Пожарные – люди с большой буквы. Не все знают, насколько сложна их работа. Это как война, но с огнем. Многие погибли выполняя свой долг. Всех пожарных хочу поздравить с праздником, желаю здоровья и сухих рукавов», – рассказал ветеран пожарной охраны Равиль Еникеев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди тех, чью память почтили сегодня на митинге, был и недавно погибший 27-летний командир отделения 29-й пожарной части Марат Назипов. Он пожертвовал жизнью, спасая людей во время пожара на «Нижнекамскнефтехиме».

«Я решил стать пожарным после прохождения срочной службы. В армии у нас часто были выезды на тушение пожаров. Я загорелся желанием помочь. Сегодня я принял присягу, скоро пройду обучение и вскоре буду допущен до тушения пожаров», – рассказал пожарный-спасатель Руслан Назмудтинов.