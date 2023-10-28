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Руc Тат
Происшествия 28 октября 2023 10:01

Очевидцы сняли на видео охваченный огнем отель в Набережных Челнах

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В социальных сетях опубликовали кадры крупного пожара в Набережных Челнах.

Очевидцы сообщают, что огнем охвачен отель Kamarooms Business Hotel, расположенный в 30-м комплексе.

На видео видно, что здание почти целиком объято огнем. Информация уточняется.

#пожар в челнах
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