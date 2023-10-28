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Очевидцы сняли на видео охваченный огнем отель в Набережных Челнах
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В социальных сетях опубликовали кадры крупного пожара в Набережных Челнах.
Очевидцы сообщают, что огнем охвачен отель Kamarooms Business Hotel, расположенный в 30-м комплексе.
На видео видно, что здание почти целиком объято огнем. Информация уточняется.
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