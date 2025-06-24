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Общество 24 июня 2025 10:03

Пожар в автобоксе ПАТП-2 в Казани не повлиял на движение общественного транспорта

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Движение общественного транспорта, несмотря на произошедший ночью пожар в ПАТП-2, осуществляется по расписанию, сообщает пресс-служба предприятия.

«Выход на линию осуществлен в обычном режиме и по расписанию благодаря наличию резервных автобусов», – говорится в сообщении.

Ночью на улице Крылова в Казани в автобоксе ПАТП-2, рассчитанном на 60 автобусов, случился пожар. Работники автопарка быстро эвакуировали и успели спасти от огня 55 автобусов.

Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали пожар в течение получаса. Общая площадь, охваченная огнем, составила 60 квадратных метров. Повреждения получили пять автобусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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