Пожар уничтожил пять автобусов в автобоксе ПАТП-2 в Казани

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На улице Крылова в Казани в автобоксе ПАТП-2, рассчитанном на 60 автобусов, случился пожар. Работники автопарка быстро эвакуировали и успели спасти от огня 55 автобусов.

Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали пожар в течение получаса. Общая площадь, охваченная огнем, составила 60 квадратных метров. Повреждения получили пять автобусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Причины возникновения пожара будут установлены дознавателями Госпожнадзора. Предварительной версией является техническая неисправность в узлах, системах или механизмах одного из автобусов.