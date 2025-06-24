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Происшествия 24 июня 2025 08:13

Пожар уничтожил пять автобусов в автобоксе ПАТП-2 в Казани

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Пожар уничтожил пять автобусов в автобоксе ПАТП-2 в Казани
Фото: ГУ МЧС России по РТ

На улице Крылова в Казани в автобоксе ПАТП-2, рассчитанном на 60 автобусов, случился пожар. Работники автопарка быстро эвакуировали и успели спасти от огня 55 автобусов.

Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали пожар в течение получаса. Общая площадь, охваченная огнем, составила 60 квадратных метров. Повреждения получили пять автобусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Причины возникновения пожара будут установлены дознавателями Госпожнадзора. Предварительной версией является техническая неисправность в узлах, системах или механизмах одного из автобусов.

#пожар в казани #ПАТП-2
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