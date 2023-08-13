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Пожар на складе в Подмосковье потушили на площади 2700 квадратных метров
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Сотрудники пожарной охраны потушили возгорание на складе с удобрениями в подмосковном Раменском, сообщает РИА Новости.
Ранее в МЧС России отметили, что площадь пожара составила 2,7 тысячи квадратных метров.
Напомним, сегодня на территории склада в подмосковном Раменском городском округе загорелись пластиковые поддоны. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.
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