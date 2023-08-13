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Видео: В подмосковном Раменском загорелся склад с удобрениями
Сегодня на территории склада в Раменском городском округе произошло возгорание, сообщают в официальном Telegram-канале Прокуратуры Московской области.
Отмечается, что на складе загорелись пластиковые поддоны. В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 1,8 тысячи квадратных метров.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.
Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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