«Поющий» автобус радио «Китап» может приехать в районы Татарстана по заявкам жителей

18 литературно-музыкальных встреч с жителями республики планируют провести в течение лета организаторы литературного автомарафона «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное...»), который проходит с 26 июня на радио «Китап». Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе». Первые два концерта автомарафона уже прошли в Арске и Кукморе.

За два с половиной месяца легендарный «поющий» автобус радио «Китап» повезет по городам, районам и селам Татарстана артистов эстрады, ведущих, мастеров художественного слова. Также планируется устроить уличные концерты в парках и на территории торговых центров в Казани.

Как рассказал главный редактор радио «Китап» Алмаз Миргаязов, точного списка населенных пунктов, где будут проходить «зеленые» концерты, пока нет, поскольку этот список составляют сами радиослушатели и зрители. «В соцсетях нашего радио сейчас идет голосование. Каждый, кто желает видеть нас у себя, может зайти на наши странички и проголосовать за свой населенный пункт», — пояснил главный редактор.

«Мы ждем приглашений», — поддержал его генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Автомарафон «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное...») проводится с целью популяризации татарской литературы. В этом году в программу включены также произведения на языках народов, проживающих в Республике Татарстан. Первый автопробег, организованный национальным радио «Китап», проходил 25-28 октября 2021 года по городам и районам Татарстана и Башкортостана.

