Шамиль Садыков: На автомарафоне радио «Китап» будут звучать стихи на разных языках

В ходе организованного национальным радио «Китап» автопробега будут звучать стихи разных народов. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Автомарафон «Мин матурлык эзләп йөрим...» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное...») стартовал в Казани 26 июня.

Руководитель «Татмедиа» напомнил, что радио «Китап» было создано с целью популяризации татарской поэзии, прозы по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«В каждом населенном пункте есть парки. Мы решили, что самый подходящий вариант — поехать летом к жителям городов и районов. Полный автобус артистов, поэтов в этом году во второй раз выехали на автомарафон. Его цель — популяризация татарской поэзии», — отметил Шамиль Садыков.

В этом году автомарафон станет межнациональным проектом. С таким предложением выступил заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан Марат Ахметов. «Будут звучать стихи на чувашском, марийском, удмуртском языках. Также ожидаются выступления местных фольклорных ансамблей. В первую очередь, это литературный праздник. Мы хотели бы, чтобы жители больше интересовались литературой, полюбили чтение», — пояснил Шамиль Садыков.

Проект осуществляется совместно с Комиссией при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Первый марафон радио «Китап» проходил 25-28 октября 2021 года по городам и районам Татарстана и Башкортостана.

Радио «Китап» можно услышать в Казани на частоте 98,6 FM, а также через приложение во всех уголках мира.