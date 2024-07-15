«Появился указ – пошел по мобилизации»: Боец рассказал о своем пути на СВО

Если мы не будем сейчас защищать наши интересы, то противники потом придут сюда. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил участник СВО, начальник психологической службы 430-го мотострелкового полка Андрей Сарбаев.

«У меня вопрос не возникал быть на передовой или нет. Когда вышел указ президента, я ушел по мобилизации. Я офицер запаса. Это мой долг. Наш 430-й полк с декабря 2022 года находится на Угледарском направлении в составе войск Восток. Мы несем гордо звание нашего татарстанского полка. Над нашими позициями там реет флаг Татарстана, выполняем тяжелую, но нужную работу. Для того чтобы наши дети и внуки смогли жить спокойно», – рассказал военнослужащий.



Андрей Сарбаев рассказал, что родители, жена и дети им гордятся.

«Наша семья – наш надежный тыл. Память наших дедов, память о предках – то, что поддерживает нас там. Татарстан активно участвует и помогает на передовой. Раис Татарстана, Премьер-министр – держат на контроле, всегда помогают нам всем необходимым обмундированием и техникой, средствами связи и РЭБ и многим другим», – отметил военнослужащий.

Также он рассказал, какие люди входят в боевое братство, и как принять решение, если сомневаешься подписывать контракт или нет.

«В боевое братство входят те люди, которые прошли рядом с тобой все. Когда товарищ закрывает твою спину. У нас когда мусульмане читают намаз, рядом стоит представитель другой религии и присматривает за ними. Также и с православными. Общение со всевышним на передовой очень помогает. Рекомендую определиться с тем, что для вас значит Родина. Это будущее ваших внуков, память о предках. Если вы готовы быть защитником, мужчиной, значит вы должны принять решение. Надо быть готовым отдать жизнь за Родину. Если мы не будем сейчас защищать наши интересы, то враги потом придут сюда», – подытожил он.



Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям. Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.