Появился посадочный лист с именами парашютистов разбившегося под Мензелинском самолета

В распоряжении ИА «Татар-информ» оказался посадочный лист с именами пилотов и парашютистов, находившихся на борту рухнувшего под Мензелинском самолета L-410.



Из него следует, что парашютисты должны были совершить по одному спортивному прыжку. Среди них — Дмитрий Дербышев, Владимир Зеленин, Ольга Минибаева, Вячеслав Пискунов, Павел Музыченко, Денис Яковлев, Динар Давлетгареев, Вадим Фахрутдинов, Равиль Шарафутдинов, Андрей Тимофеев, Александр Еремин.



Восемь человек — Виктория Соловьева, Денис Прохоров, Сергей Кузенко, Ксения Самигуллина, Олег Кублицкий, Ильнар Гайфуллин, Игорь Алексеев, Александр Цывинский должны были прыгнуть в тандеме с инструкторами, еще один — Дмитрий Филинов — должен был осуществлять воздушную видео- и фотосъемку.



Также на борту находилось два члена экипажа: КВС Михаил Беляев, 60 лет, пилот Александр Зыков, 61 год. Оба они погибли.

Ранее агентство сообщало, что появился список находившихся на борту самолета, упавшего в Мензелинском районе.