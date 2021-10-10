Появился список находившихся на борту самолета, упавшего в Мензелинском районе

Стали известны имена находившихся на борту легкомоторного самолета L-410, рухнувшего сегодня в Татарстане.

Список парашютистов:

1 — Дмитрий Дербышев (госпитализирован)

2 — Владимир Зеленин (госпитализирован)

3 — Ольга Миниева

4 — Вячеслав Пискунов (госпитализирован)

5 — Павел Музыченко

6 — Денис Яковлев (госпитализирован)

7 — Динар Давлетгареев

8 — Вадим Фахрутдинов (госпитализирован)

9 — Андрей Тимофеев

10 — Равиль Шарафутдинов

11 — Александр Ерёмин (госпитализирован)

12 — Виктория Соловьева

13 — Дмитрий Филинов

14 — Денис Прохоров

15 — Сергей Кузенко

16 — Ксения Смигуллина

17 — Олег Кублицкий

18 — Ильнар Гайфуллин

19 — Игорь Алексеев

20 — Александр Цывинский

Экипаж:

1 — КВС Михаил Беляев, 60 лет (погиб)

2 — Пилот Александр Зыков, 61 год (погиб)