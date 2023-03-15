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Происшествия 15 марта 2023 17:08

Появилось видео задержания стрелка в Вятских Полянах при участии росгвардейцев из РТ

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Опубликовано видео задержания стрелка в Вятских Полянах, который открыл стрельбу из окна многоквартирного дома.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья. По предварительной информации, он не употреблял алкоголь в течение 16 лет, но сорвался и взялся за оружие.

Для его задержания из Казани оперативно направили группу сотрудников СОБР Управления Росгвардии по РТ. Росгвардейцам удалось задержать злоумышленника без применения оружия и передать его сотрудникам полиции.

#стрельба #кировская область #росгвардия по рт
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