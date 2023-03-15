Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появилось видео задержания стрелка в Вятских Полянах при участии росгвардейцев из РТ
Опубликовано видео задержания стрелка в Вятских Полянах, который открыл стрельбу из окна многоквартирного дома.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья. По предварительной информации, он не употреблял алкоголь в течение 16 лет, но сорвался и взялся за оружие.
Для его задержания из Казани оперативно направили группу сотрудников СОБР Управления Росгвардии по РТ. Росгвардейцам удалось задержать злоумышленника без применения оружия и передать его сотрудникам полиции.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа