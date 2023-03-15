В задержании стрелка из Кировской области участвовали росгвардейцы из Казани

Чтобы задержать мужчину, который в городе Вятские Поляны Кировской области открыл стрельбу из окна, из Казани оперативно направили группу сотрудников СОБР Управления Росгвардии по РТ.

Фото: © Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, данное решение было обусловлено меньшим расстоянием от пункта дислокации подразделений до места, где произошла стрельба.

В процессе оперативного мероприятия росгвардейцам удалось задержать злоумышленника без применения оружия. Нарушителя передали сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: © Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Как сообщало ранее РИА Новости, пьяный мужчина открыл стрельбу из окна дома в городе Вятские Поляны. По данным агентства, у него в налии было два гладкоствольных ружья, оружие было зарегистрировано. По предварительным данным, мужчина не употреблял алкоголь в течение 16 лет, а когда сорвался, его организм неадекватно среагировал и мужчина схватился за ружье.